Den norske artisten Kristoffer Cezinando Karlsen (26) har tilstått tyveri av designmøbler for 380.000 kroner, melder VG.

26-åringen, som er best kjent for sitt mellomnavn, er siktet for fem luksustyverier som ble gjennomført vinteren 2021, skriver VG. Flere andre personer var med på tyveriene.

Rapperen skal mandag 16. mai møte i Oslo tingrett. Det er satt av tre timer til saken, ifølge berammingslistene. Det skal være snakk om en tilståelsessak, ifølge VG.

Det betyr en forenklet framgangsmåte i retten hvor saken avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

– Han har tilstått alle forhold og angrer dypt på de aktuelle hendelsene. Han samarbeider nå godt med politiet og har bedt om tilståelsessak. Det har påtalemyndigheten samtykket til. Vi regner med at saken er avgjort om kort tid, uttalte forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK i mars.

Cezinando har hatt stor suksess som artist, og har både vunnet Spellemannsprisen og P3 Gull. Han er aller mest kjent for hitlåtene «Håper du har plass» og «Vi er perfekt men verden er ikke det», begge fra 2017.