Arne Pedersen var mannen som ledet etterforskningen av barnedrapene i Baneheia i 2000.

Etter at drapsdømte Viggo Kristiansen fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar 2021. Foto: NTB

Over 20 år senere har han ikke endret synet på skyldspørsmålet og mener Viggo Kristiansen var sammen med Jan Helge Andersen om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), fredag 19. mai i år 2000.

– Det har jeg aldri vært i tvil om, og jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sier Pedersen til NRK.

Pedersen mener Kristiansen løy i de første avhørene, om at Andersen kom på besøk drapskvelden, og at han selv ikke var i Baneheia i Kristiansand den dagen, og at dette viser at han forsøkte å skaffe både seg selv og Andersen alibi.

Den tidligere etterforskningslederen peker samtidig blant annet på at det fremdeles er slik at det ble funnet spor etter et annet mannlig DNA enn det fra Andersen på åstedet.

Pedersen ønsker at påtalemyndigheten skal ta ut ny tiltale mot Viggo Kristiansen, og har sendt Oslo advokatembete et 35 sider langt dokument for å forsøke å påvirke dem til dette.

Viggo Kristiansen har alltid hevdet han ikke var med på dobbeltdrapene og det ble i fjor besluttet at han skal få saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt, og Oslo politidistrikt etterforsker saken, og vil beslutte om det blir ny rettssak eller om saken mot Kristiansen skal henlegges.