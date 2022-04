Det forteller Rehman til Se og Hør.

Det var i vinter hun fikk kreftbeskjeden. På dette tidspunktet satt flere nordmenn klistret foran TV-skjermen og så Rehman kjempe for tilværelsen i «Farmen Kjendis».

Ifølge Dagbladet havnet Rehman på akutten rett etter «Farmen Kjendis»-lanseringen på «God Morgen Norge».

– Svært alvorlig

– Jeg var helt gul i ansiktet, det viste seg å være gulsott. Tidligere den uka hadde jeg kastet mye opp. Jeg trodde det enten var omgangssyke eller magesår. Spesielt magesår, siden jeg har stått i mye de siste åra. Men så var det ingen av delene. Det var bukspyttkjertelkreft med spredning, forteller hun til Se og Hør.

Kreft i bukspyttkjertelen oppdages ofte sent i forløpet. Kun i 15-20 prosent av tilfellene oppdages svulsten så tidlig at man kan forsøke helbredende kirurgi.

Legene har beskrevet situasjonen hennes som svært alvorlig.

– Legene har sagt til meg at hvis ikke behandlingen virker, overlever jeg ikke 2022.

Konkurs

Rehman er kjent som standupkomiker, skribent og foredragsholder. Hun ledet tidligere stiftelsen Født Fri, som jobbet mot æresrelatert vold og kontroll.

Stiftelsen mottok totalt over 15 millioner kroner i offentlig støtte, før Kunnskapsdepartementet i september 2020 kunngjorde at stiftelsen med umiddelbar virkning ble fratatt statsstøtten. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, hevdet stiftelsen hadde «klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd».

I januar 2021 begjærte Født Fri seg konkurs.