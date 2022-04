Det var 41 år gamle Linn Merete Andersen som ble drept i Noresund natt til tirsdag 5. april, opplyser politiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Navnet offentliggjøres i samråd med familien.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at Andersen døde som følge av stikkskader, ifølge politiet.

Andersen etterlater seg to mindreårige barn som sov i huset den aktuelle natten. Begge barna er tatt hånd om av familiemedlemmer.

– Kvinnens 39 år gamle samboer meldte seg samme natt for politiet og han er nå siktet for drapet og varetektsfengslet i fire uker. Under pågripelsen ble det tatt beslag i en kniv, skriver politiet.

De planlegger nye avhør av siktede i løpet av noen dager, opplyses det.