12. mars 2020 stengte Norge ned for første gang under coronapandemien, og de neste to årene ble stort sett preget av tiltak.

Lørdag 25. september åpnet Norge for første gang, men i midten av desember ble landet stengt ned på ny på grunn av omikron-bølgen.

12. februar åpnet Norge på ny, og siden har det vært lite fokus på munnbind og smittetall.

Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg forteller at de siste månedene har vært litt roligere for FHI.

– Siden 12. februar har det vært roligere, men så kom Ukraina-krigen 24. februar. Vi har ikke en fremtredende rolle der, men vi har en rolle. Vi bidrar til å etablere helsetjenester, blant annet knyttet til infeksjonssykdommer , og vi har en rolle når det gjelder kunnskapsgrunnlag om helse knyttet til atomberedskap. I tillegg er ikke pandemien over, sier hun til ABC Nyheter.

– Hvordan jobber dere med pandemien nå?

– For det første følger vi fortsatt med på at situasjonen er under kontroll og at vi ikke trenger andre tiltak enn tilbud om vaksine. Det har vært mange sykehusinnleggelser og dødsfall de siste månedene. Mange har også vært syke og sykemeldte i denne perioden. Men heldigvis har vi god vaksinedekning i samfunnet og omikronvarianten har vist seg å være mindre farlig enn deltavarianten.

– Tiltakene vi hadde var sannsynligvis for strenge

De siste årene har påskeferien uteblitt for Stoltenberg, men dette året blir det litt ferie i hvert fall.

– Jeg tror det blir ferie. Men det vet jeg ikke sikkert før ferien er over, jeg er blitt vant til uforutsigbarhet. Men planen er en tur til Hvaler og en tur til fjells.

– Hva gjør du når du ikke jobber?

– Jeg er veldig glad i turer på ski og til fots, og å være sammen med venner og familie. I tillegg er jeg glad i å se filmer og lese, men det har jeg ikke gjort mye de siste årene. Jeg gleder meg veldig til å lese en bok sammenhengende igjen.

– Sett i ettertid, var noen av coronatiltakene for strenge?



– Ja, det er jeg sikker på at noen av dem har vært. Vi har hele tiden forsøkt å gi råd om de riktige tiltaksnivåene, men fordi usikkerheten har vært så stor hver gang det har kommet en ny variant, måtte vi ta utgangspunktet i scenarioer og risikoen for at den nye varianten kunne være like alvorlig som den forrige. Slik var det også med omikron rett før jul. Tiltakene vi hadde fra midten av desember 2021 og til midten av januar 2022, de var sannsynligvis for strenge, men det var ikke mulig å vite i midten av desember.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

På pressekonferansen 12. mars 2020 innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge. Camilla Stoltenberg var til stede på pressekonferansen sammen med daværende helseminister Bent Høie, tidligere statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: NTB

– Har du opplevd trusler eller andre ubehagelige opplevelser under pandemien?

– Ja, jeg har opplevd trusler, og det er det flere av oss som har. Men det jeg først og fremst sitter igjen med er at jeg har opplevd en enorm støtte og mange positive tilbakemeldinger. Det har vært overveldende, og til stor glede. Jeg blir fortsatt stoppet på gaten, men ikke like ofte som før.

– Hva var det vanskeligste da pandemien stod på som verst?

– Jeg synes det har vært vanskelig å gi råd om tiltak jeg misliker, som begrenser den enkeltes liv, og som åpenbart har rammet mange mennesker og samfunnet generelt. Det har vært tungt til tider. Samtidig har vi også vært raske med å foreslå å fjerne tiltakene, særlig de som har rammet barn og unge.

– Kan få varianter som er helt annerledes

Mange nordmenn har fått tre doser med vaksine mot coronaviruset. Stoltenberg utelukker ikke en fjerde dose.

– Om det blir for alle er for tidlig å si. Men en ny oppfriskingsdose, det blir det mest sannsynlig for noen. Vi regner med at det kommer en ny bølge, enten med omikron eller en annen variant. Vi kan også få virusvarianter som er helt annerledes, og da vil vi kunne trenge en ny vaksinerunde med en ny variant av vaksinene.



Vinteren 2020 og vinteren 2021 var influensasesongen nærmest ikke-eksisterende. Det var også svært lite influensasmitte i Norge vinteren 2022, men det kom en bølge i starten av mars.

– Den bølgen kom overraskende på oss, men det er mulig tiltakene mot omikron forsinket vinterens bølge. Vi er spente på hva som skjer med neste sesong, den kan bli kraftig, sier Stoltenberg.