Gjennom coronapandemien har Line Vold blitt et kjent navn og ansikt for nordmenn. Siden våren 2020 har hun vært å se på TV-skjermene i de fleste stuer i sammenheng med regjeringens pressekonferanser om pandemien.

I november ble det kjent at Vold melder overgang til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og jobben som ekspedisjonssjef. Hun forlater dermed arbeidsplassen hun har hatt i mange år.

Slutter etter 20 år

Vold bekrefter over ABC Nyheter fredag at hun forlater jobben i FHI om litt over en uke. Hun slutter i FHI-jobben 1. mars. Med unntak av ett år som veterinær ved en dyreklinikk, har hun i hele sin karriere vært ansatt ved Folkehelseinstituttet.

– Jeg har jobbet i FHI i over 20 år og det er klart det blir rart og vemodig å slutte, sier Vold i en e-post til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under bildet)

Vold har vært en sentral skikkelse gjennom pandemien. Foto: Ali Zare / NTB

– Jeg kommer til å savne de fantastiske folka

Hun ble utnevnt til sin ferske stilling av Kongen i statsråd 26. november, og gleder seg til nye arbeidsoppgaver.

– Jeg kommer til å savne alle de fantastiske folka her på instituttet, og samtidig gleder jeg meg til å bli bedre kjent med både nye kolleger og arbeidsoppgaver i HOD, sier Vold.

Volds stilling som avdelingsdirektør for Smittevern og beredskap er utlyst, og det er enn så lenge ikke klart hvem som tar over den sentrale og svært aktuelle stillingen i FHI.