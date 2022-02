De kommende dagene er det ventet mye snø flere steder i landet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i Vestland fylke.

– Fra tirsdag ettermiddag til onsdag kveld er det ventet 30-50 centimeter snø i løpet av 24 timer for områder over 300 meter over havet. Kjør etter forholdene, skriver instituttet på Twitter.

Dette skyldes et stort lavtrykk som ligger vest for Island. I løpet av mandagen vil lavtrykket trekke østover, ifølge Nettavisen.

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden

På Vestlandet er det ventet store snømengder mellom tirsdag ettermiddag og onsdag kveld. Foto: Meteorologisk institutt

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, heter det i farevarselet.

I lavlandet vil nedbøren komme som regn.

– Lavtrykket i vest gir nedbør de fleste stedene, tørrest blir det Østafjells og i Finnmark. Stort sett vil nedbøren komme som snø, men fra Trøndelag og sørover blir det perioder med regn i lavlandet, skriver meteorologene.

Farevarsel i Møre og Romsdal og Trøndelag

Men det er ikke bare i Vestland det er ventet store nedbørsmengder. Også i Møre og Romsdal og Trøndelag er det sendt ut gult farevarsel for mye snø.

– Fra tirsdag kveld til torsdag blir det sludd- og snøbyger i lavlandet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vil være store lokale forskjeller, men lokalt kan det komme 15-30 centimeter på 24 timer. I fjellet er det ventet mer snø, skriver Meteorologisk institutt.

I Møre og Romsdal og Trøndelag er det også mulighet for at det blir kolonnekjøring og stengte veier.