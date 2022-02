Tirsdag klokken 19 skal regjeringen holde pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge. Her vil de avsløre hvilke lettelser det blir i coronatiltakene.

Både FHI og Helsedirektoratet bekreftet forrige uke at de nå kan anbefale en gradvis nedtrapping av tiltakene.

Høye forventninger

Guri Melby forteller at hun og Venstre har høye forventninger til regjeringens pressekonferanse.

– Med bakgrunn i at FHI mener tiltakene koster mer enn de hjelper for enkeltmennesker, at regjeringen innskrenker friheten for folk og at for mange av tiltakene samlet sett er en verre belastning enn selve pandemien, vil vi oppfordre regjeringen til å åpne opp så mye som de helsefaglige rådene tillater, ser Melby til ABC Nyheter.

Ifølge beregninger fra FHI kan tiltakene nå gi mer fravær enn coronasykdom.

Kritiserer regjeringen

Melby påpeker at regjeringen ved flere anledninger har vært raske med å innføre inngripende tiltak, men langt bakpå når det kommer til å lette på de samme.

– Vi har lenge bedt regjeringen gjøre løpende vurderinger, at de må være mer opptatt av data enn datoer, sier Melby.

Ifølge partilederen skylder vi barna, småbarnsforeldre med hjemmekontor, studenter med trange hybler og selvstendig næringsdrivende som står i knestående å lette opp så fort det er mulig.

– Vi må bli ferdig. Det er synd at regjeringen ikke har delt de samme vurderingene, sier hun.

Dette er tiltakene Melby ønsker lettelser på: