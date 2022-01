I november advarte Folkehelseinstituttet (FHI) om at årets influensa-sesong kunne bli kraftig. Men foreløpig er det lite som tyder på det.

«Overvåkingen viser at influensaaktiviteten i Norge er svært lav. Etter økende forekomst av laboratoriepåvist influensa i desember flatet det ut i julen og har ikke økt siden», skriver FHI i sin ferskeste rapport om influensa.

Denne sesongen er det så langt påvist 889 tilfeller med influensa i Norge. 99 har blitt registrert innlagt på sykehus med influensa siden uke 40.

«Helt siden sterke smittebegrensende tiltak mot covid-19 ble innført i mars 2020, har det vært svært lite laboratoriepåvist influensa i Norge gjennom hele perioden fram til sesongstart i høst. Antallet har steget litt etter at mange av tiltakene er opphevet, men ligger fortsatt lavere enn vanlig for årstiden, særlig i lys av at svært mange pasienter blir testet hver uke», skriver FHI.

«Øker risikoen for mer alvorlig sykdom og mange smittede»

Forrige influensasesong ble nærmest ikke-eksisterende på grunn av coronatiltak. Flere faktorer har gjort det vrient å forutse hvordan årets influensasesong blir, mener FHI.

«Minkende befolkningsimmunitet på grunn av ingen influensaepidemi forrige vinter øker risikoen for mer alvorlig sykdom og mange smittede dersom epidemien går i gang i Norge og det er mindre tiltak mot covid-19 på plass i Norge».

FHI trekker frem at antallet barn som har god immunitet mot influensa er på et unormalt lavt nivå, og dette gjelder særlig i aldersgruppen under fire år. Dette skyldes fravær av influensa de to siste årene og moderate utbrudd i årene før der igjen.

«Det er nå flere barn som aldri har møtt influensavirus før. Dersom de kontaktreduserende tiltakene mot covid-19-epidemien tas bort, øker risikoen for en influensaepidemi», advarer FHI.

Og nå ser det ut til at det kommer lettelser i coronatiltakene. Regjeringen planlegger betydelige lettelser i smitteverntiltakene neste uke, ifølge NTB.

Professor og immunolog Anne Spurkland mener noen barn kan bli dårlige hvis det kommet et større influensautbrudd i en barnehage. Foto: Universitetet i Oslo

Professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, påpeker at influensa er er en veldig farlig sykdom.

– Det er de aller yngste og de eldste som blir hardest rammet. Nå har vi ikke hatt influensa på et par år, og hvis vi skulle få et større influensautbrudd nå, hadde mange tålt det veldig dårlig, sier hun til ABC Nyheter.

– Vi har ganske brukbar immunitet mot influensa generelt i samfunnet, bortsett fra de aller minste. Da snakker vi om de som har kommet til under pandemien og barn opptil fire år. Hvis det blir et større utbrudd av influensa i en barnehage for eksempel, kan noen barn faktisk bli ganske dårlige. For barn er det en potensielt en farlig sykdom, derfor er det grunn til å være litt betenkt, utdyper Spurkland.

Har ikke sett starten på sesongen

I flere europeiske land blir det rapportert om tilnærmet normalt influensaforløp denne vinteren. Men i Norge har vi enda ikke sett starten på sesongen, ifølge FHI.

«Det er uvanlig at vi langt ute i januar ennå ikke har sett starten av epidemien. Det er likevel riktig å planlegge for at influensaepidemien starter i løpet av februar og varer til mars-april når sesongeffekten avtar. Det er imidlertid økende mulighet for at influensaepidemien og sykdomsbyrden den forårsaker, blir liten også denne vinteren, som følge av tiltak mot covid-19-epidemien samt influensavaksinasjon som beskytter mange mot alvorlig forløp av influensa», skriver FHI i en risikovurdering.

Ifølge Nasjonalt vaksinasjonsregister er 1.317.855 personer vaksinert mot influensa per 25. januar, skriver FHI.