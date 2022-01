Omikronvarianten av coronaviruset er nå den dominerende virusvarianten i Norge, og smitten har skutt fart etter at omikron kom til landet i slutten av november.

I helgen ble det satt smitterekord i Norge med 12.360 registrerte tilfeller.

Før omikron var deltavarianten dominerende i Norge, men den har nå blitt utkonkurrert av den nye, mer smittsomme varianten.

– Regner med at varianten vil bli utryddet

Folkehelseinstituttets (FHI) overlege, Preben Aavitsland, tror deltavarianten ikke vil føre til mange sykehusinnleggelser lenger.

– Vi kan nok se noen få tilfeller de neste to til tre ukene, men etter det antakelig ingen, sier han til ABC Nyheter.

– Er det mulig at deltavarianten kan bli utryddet i Norge innen kort tid?

– Ja, det regner vi med. Erfaringen er at nye varianter helt utkonkurrerer de gamle, og at de gamle da forsvinner, forteller Aavitsland.

Foreløpige analyser fra Norge tyder på at det 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten enn med delta, skriver FHI i sin nyeste ukesrapport.

Nakstad: – Ikke sikkert den blir helt borte

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at under ti prosent av smittetilfellene som nå blir registrert skyldes deltavarianten. Han er ikke like bastant i sin deltaspådom som Aavitsland.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier deltavarianten fortsatt kan gi noen innleggelser hvis den fortsetter å spre seg. Foto: Berit Roald / NTB

– Sannsynligvis vil vi fortsatt se en nedgang i deltasmitte. Men det er ikke sikkert den blir helt borte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til ABC Nyheter.

– Kommer deltavarianten fortsatt til å utgjøre en fare for sykehusinnleggelser fremover?

– Hvis deltavarianten fortsatt sprer seg vil den kunne gi noen innleggelser. Det avhenger av hvilke smitteverntiltak vi har og i hvor stor grad gjennomgått omikronsykdom gir immunitet mot deltavarianten. Hvis de fleste som har vært smittet med omikron er beskyttet mot deltavarianten, vil den kanskje forsvinne helt, svarer Nakstad.