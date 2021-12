Barneskolen Smestad skole på Oslo vest opplever for tiden et smitteutbrudd.

– Det er mange elever og ansatte som er smittet ved skolen. Massevis. Vi er praksis på gult nivå, vi agerer som det i hvert fall, forteller rektor Anton Rygg til ABC Nyheter.

– Klarer dere å drifte skolen tilnærmet normalt?

– Det er veldig høyt sykefravær, kombinert med høy smitte. Normalt vet jeg ikke om jeg kan kalle det det, men vi får gjøre det så normalt som vi klarer, svarer rektoren.

– Ikke fristende for vikarer å dra hit

Som følge av smitten har skolen avlyst alle juleavslutninger.

– Vet dere om det er omikron-smitte?

– Bydelsoverlegen mener det ikke er omikron, så da velger jeg å tro på det.

Rygg forteller at smitten ved skolen begynte å stige for to uker siden, i takt med smitten i hele samfunnet.

– Det er en vanskelig driftssituasjon ved skolen nå. Vikarer er ikke like godt opplært i smittevernveilederne som de vanlige ansatte. I tillegg er det vanskelig å få tak i vikarer, vi er vel det eneste stedet i samfunnet hvor vi drar på jobb og utelukkende møter uvaksinerte. Det er ikke fristende for vikarer å dra hit to uker før jul.

90 elever smittet



Rektor Anton Rygg ved Smestad skole sier skolen er på bristepunktet av arbeidsmiljøloven. Foto: Munkerud skole

Skolen har rundt 620 elever.

– På to uker har 15 prosent av elevene våre vært smittet. Det er et ganske høyt tall. Samtidig har jeg veldig medynk for de ansatte. Vi er på bristepunktet av arbeidsmiljøloven nå, synes jeg, men vi har ikke noe særlig valg ettersom politikerne mener vi skal holde oppe, sier Rygg.

Kjapp hoderegning tilsier at over 90 elever ved skolen har vært smittet i denne korte perioden.



I Danmark er det bestemt at elevene sendes hjem på juleferie 15. desember for å stanse smittespredningen i skolene. Det er ikke aktuelt i Norge.

– Å stenge skolene er et inngripende tiltak som berører både barn og deres foreldre. Skoler skal ikke stenges som et forebyggende tiltak, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB onsdag.