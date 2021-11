Advarte mot coronavirus for 15 år siden

Det var midten av april 2020. Daszak og familien befant seg hjemme i New York da daværende president Donald Trump plutselig dukket opp på skjermen. Familien hadde levd i full nedstengning i om lag en måned og Daszak hadde bidratt som ekspert i intervjuer med flere aviser og TV-kanaler fra kjellerstua i huset deres.

17. april var en fredag, og Daszak kom opp fra kjelleren for å hente seg en kopp te. TV-en sto på, men ingen i familien fulgte med på pressekonferansen som akkurat hadde begynt. Da de gikk til spørsmålsrunde skjønte Daszak plutselig hva som var i ferd med å skje.

– Ingen i familien forsto

En reporter spurte den daværende presidenten om han kunne utdype hva som ligger i rapportene som nylig hadde blitt offentliggjort av amerikansk etterretning om at viruset hadde oppstått i et laboratorium som hadde mottatt over tre millioner dollar fra US National Institute of Health (NIH).

Daszak ba konen og barna om å være stille.

– Ingen i familien forsto hvorfor jeg brydde meg så mye om pressekonferansen. Det var jo bare det ukentlige sirkuset vi hadde sett på siden mars, sier Daszak til tidsskriftet Science Magazine.

Trump, som ikke satt på alle detaljene, la skylden på sin forgjenger Barack Obama og erklærte at den økonomiske støtten skulle opphøre så fort som mulig.

Daszak var en av forskerne som ble med Verdens helseorganisasjon ned til Wuhan tidligere i år. Foto: Thomas Peter / Reuters/NTB

Veien til Wuhan

Men pengene hadde ikke gått til Kina, men til organisasjonen Daszak står i spissen for, EcoHealth. NIH hadde nylig fornyet avtalen som innebar at EcoHealth fikk 3,7 millioner dollar over en periode på fem år. Midlene, som de allerede hadde fått en gang før, var øremerket coronavirus-studier og hvordan de smitter via flaggermus. Studiet dreide seg i stor grad om SARS-CoV, viruset som resulterte i sykdommen SARS som var nær ved å forårsake en pandemi i 2003.

I løpet av den forrige femårsperioden hadde EcoHealth spyttet om lag 16 prosent av midlene inn i et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan. Instituttet er blant de fremste i verden innen coronavirus-forskning, og ble derfor et naturlig valg.

– Vi blir brent på bålet

En uke etter Trumps pressekonferanse mistet EcoHealth midlene og selskapet havnet i sentrum av konspirasjonsteorier og beskyldninger om at de hadde forårsaket pandemien.

I løpet av de kommende månedene ble alle av Daszaks intervjuer dissekert og enhver e-post, twittermelding og brev ble løftet frem i lyset. Forskeren ble kalt en «Kina-sympatisør» og beskyldt for å ha ledet en uforsvarlig studie. Det gikk så langt at Daszak mottok dødstrusler, blant annet et brev som inneholdt hvitt pulver.

– En liten gruppe forskere hadde helt rett i det de fryktet, og nå blir vi brent på bålet midt i landsbyen mens borgerne danser rundt oss. Dette er et rent angrep, og dessverre så ble vi målet, sier Daszak.

Advarte mot coronavirus for 15 år siden

Han sikter til advarselen han og forskerne kom med for over 15 år siden, da de gikk ut med sine antydninger om at en pandemi forårsaket av et coronavirus var svært sannsynlig. De ba verdenslederne utarbeide en pandemiplan, og 15 år senere var SARS-CoV-2 et faktum.

Daszak og EcoHealth står fremdeles i sentrum av diskusjonen rundt hvordan pandemien oppsto, men forskeren er klar i sin tale: «Vi har ikke gjort noe galt». Nå er forskningen lagt på is og selskapets videre eksistens er truet.