– Vi er helt på bristepunktet for om vi kan greie å holde forsvarlig drift om dette øker. Det er allerede også et enormt arbeidspress for de ansatte, sier Fossum til VG.

Fossum er overlege og enhetsleder på intensiven på Akershus universitetssykehus. Avdelingen er full og alle postene som brukes til å avlaste er allerede tatt i bruk. Sykehuset har normalt ti intensivplasser, men hadde mandag 18 intensivpasienter. Postoperativ og medisinsk overvåking har overtatt de minst akutt syke pasientene.

– Hvorfor venter de så lenge?

Overlegen ber myndighetene innføre tiltak.

– Vi trenger virkelig at nasjonale myndigheter kommer på banen, for dette bekjempes ikke bra nok lokalt. Jeg aner ikke hvorfor de har ventet så lenge, sier han til VG.

Ahus er ikke alene om å ha fulle senger.

– Det er fullt overalt. På Ullevål, Kalnes og Diakonhjemmet. Helt fullt, sier leder for intensivavdelingen ved Rikshospitalet, overlege Andreas Barratt-Due, til Aftenposten.

Mandag for en uke siden kuttet OUS planlagt operasjonsaktivitet med 10 prosent ved samtlige sykehus for å frigjøre ressurser som følge av det høye presset på intensivavdelingene.

Også Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har måttet utsette planlagte operasjoner, skriver Dagbladet.

Helseminister Invild Kjerkol varsler pressekonferanse fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen varsler pressekonferanse

Regjeringen har varslet pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltar på pressekonferansen som skal være klokken 11. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet vil også vær til stede.