Per Sandberg slår tilbake mot Jensen-påstander: – Historieforfalskning

– Siv driver med historieforfalskning. Og bekrefter at hun dolket meg , skriver Per Sandberg i en SMS til NRK.

Bakgrunnen er Siv Jensens selvbiografi «Siv – Med egne ord» der hun blant annet omtaler samarbeidet med Sandberg og hvordan vennskapet mellom de to brått tok slutt da han i 2018 måtte gi seg som fiskeriminister og senere byttet parti.

Omstridt Iran-tur

Bruddet skjedde da Frp-nestleder og fiskeriminister Sandberg dro til Iran med sin nye kjæreste norsk-iranske Bahare Letnes, uten å informere noen i regjeringen.

– Midt i sommerferien fikk jeg en telefon fra statsministeren. Erna var fullstendig oppgitt og fortalte at Per hadde reist til Iran. Jeg ante selvsagt ingenting om dette og ble helt satt ut. Erna ba meg om å få tak i Per for å finne ut hva i alle dager som foregikk, skriver Jensen.

– Per har tatt mange dumme valg

Sandberg og Jensen hadde samarbeidet i flere tiår og Jensens omtaler han som bredt orientert, kunnskapsrik og konstruktiv, men at hun opplevde lite forståelse fra Sandberg på at turen hans hadde utløst en innenrikspolitisk krise.

– Per og jeg jobbet side om side i over tyve år. Vi har ikke lenger noen kontakt. På en måte er det ganske trist. Jeg var jo glad i ham. Men Per har tatt mange dumme valg, sier hun og utdyper:

– Han har brutt med Frp og meldt seg inn i et nytt parti. Det er hans beslutning. Men for meg har det ikke vært naturlig å forsøke å opprettholde en nær kontakt etter tillitsbruddet. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg stoler fullt og helt på folk inntil det motsatte er bevist. Og her skuffet Per meg, skriver Jensen i boken.

Per Sandberg brøt med Frp i 2020 og stilte til valg for Liberalistene.

Sandberg slår tilbake

Til VG utdyper Sandberg at han mener Jensens beskrivelser bekrefter hans syn på at verken hun eller partiet var interessert i å se hans side av saken.

– Det bekrefter at verken partiet eller Siv Jensen brukte to kalorier på å se på to sider av saken. Det er godt å få bekreftet at det faktisk var situasjonen, nemlig at de snudde ryggen til meg. Men jeg kan ikke bry meg om sånne ting, sier Sandberg til VG.

13. august 2018 måtte Sandberg gå av som fiskeriminister med begrunnelse i brudd på varslingsrutiner og sikkerhetsretningslinjer.