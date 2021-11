Smittetrenden er stigende på landsbasis, og mandag ble det registrert 1335 nye coronasmittede i Norge. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1029 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 644.

I tillegg øker antallet coronainnleggelser på sykehusene.

– Smittetallene gir grunn til bekymring hvis trenden fortsetter og resulterer i flere innleggelser inn mot vinteren. Ikke minst fordi vi må forvente noen flere innleggelser med andre luftveisinfeksjoner enn covid-19, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til ABC Nyheter.

– Dreier seg om styrket etterlevelse

Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø sa mandag at han er bekymret for julefeiringen hvis smitten vil fortsette å stige fremover.

Nakstad tror at trenden kan snu fort igjen.

– Siden vi har god vaksinedekning mot covid-19, og også mot influensa, skal det ikke så mye til å snu smittetrenden. Det dreier seg først og fremst om styrket etterlevelse av gjeldende råd, men også lokalt forsterkede råd der smitten øker mest. Hvis etterlevelsen er god vil R-tallet fort kunne komme under 1 igjen, svarer den assisterende helsedirektøren.



R-tallet, eller reproduksjonstallet, indikerer hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre.

– Kan antall sykehusinnleggelser bli så mange at det truer kapasiteten?

– Det er først og fremst et spørsmål om hvor mange andre pasientgrupper som risikerer å få sin behandling utsatt, dersom stadig flere covid-19-pasienter legger beslag på ressurser, forteller Nakstad.

Tror flere kommuner vurderer munnbind

Tirsdag besluttet Trondheim å anbefale bruk av munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

– Er det noen tiltak som det kan bli aktuelt å innføre på nytt?



– Mange av tiltakene vi kjenner fra tidligere ligger «i verktøykassa» i kommunene og kan tas opp igjen. Tromsø, Trondheim og flere andre har kommet med lokale råd de siste dagene, sier Nakstad.

Avslutningsvis sier han at munnbind ved stor trengsel er et tiltak han tror noen kommuner vurderer for øyeblikket.