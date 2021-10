Ruth Wathne (68) er sammen med Kjell Arne Pedersen (64) og Nils Johan Bårdsen (72) savnet etter at de søndag kveld forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden da har store mannskaper bidratt, i det som først var en redningsaksjon. Politiet uttalte mandag at de ikke lenger har håp om å finne de tre i live, og det søkes nå etter antatt omkomne.

Ruth Watne er ifølge VG og Dagbladet søsteren til den tidligere TV2-profilen Davy Watne. Nils Johan Bårdsen er hans svoger.

I en twittermelding onsdag kveld takker Watne redningsmannskapene for innsatsen.

«Selv om vi er sønderknuste, sjokkerte, fortvilte og egentlig har nok med oss selv: La det ikke være tvil om at innsatsen til politi, brannvesen, hjelpekorps, frivillige og andre instanser og mennesker blir lagt merke til og gjør et sterkt og rørende inntrykk på oss alle. Takk!»

Intensiv leting onsdag medførte ikke funn av de savnede personene i Kvam. Leteforholdene er krevende, og politiet gjør ny vurdering torsdag morgen.