– Det kom ikke som noen overraskelse.

Det sier Jakob, faren til fetteren til Birgitte Tengs, til ABC Nyheter etter at den endelige bekreftelsen kom fra politiet om at fetteren er ute av saken.

Advokat Arvid Sjødin vil innen kort tid komme med en begjæring om at erstatningssaken gjenopptas, slik at fetteren en gang for alle blir fullstendig frikjent for drapet på kusinen i 1995, skriver NRK.

– En haug av nedturer

Fetterens far virker mer skeptisk til en ny runde i retten.

– Det er et kostnadsspørsmål, det er ikke gratis å gå i retten. Men jeg lytter selvfølgelig til rådene fra advokatene. Samtidig er det ikke bare å spasere inn i retten og vinne heller, det har jo historikken vist. Vi når ikke frem i retten, og det forstår jeg rett og slett ikke, sier han.

– Hvordan reagerte sønnen din på dagens nyhet?

– Jeg har ikke snakket med han ennå, men jeg vil tro at han er avmålt optimist i beste fall.

– Er det en gledens dag?

– Nei, det er det ikke. Jeg tar det med fatning. Hva er nytteverdien i dette? Denne saken har bare vært en haug av nedturer. Det er ubegripelig for meg at ingen i det offentlige systemet har ryddet opp. Det stiller jeg et stort spørsmåltegn ved, sier Jakob bestemt.

– Helt absurd

Fetteren ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs.

Fetteren tilstod drapet i avhør med politiet, men trakk senere tilståelsen. Avhørsmetodene til politiet har senere vært gjenstand for ramsalt kritikk.

– Alle jeg har snakket med er av den oppfatningen av at det er helt absurd at denne sivile dommen blir stående. Men denne saken er preget av mye prestisje, sier faren til fetteren.

– Tror du at du noen gang får lagt denne saken bak deg?

– Hvis vi får opphevet den sivile dommen, først da kan vi legge saken bak oss.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Politiet pågrep onsdag 1. september i år en nå 50-årig mann, og siktet ham for drapet på Tengs.

50-åringen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.