Etter noen fine sommerdager med opphold og sol, snur det igjen i Nord-Norge.

Til helgen og utover neste uke vil det bli en omlegging av været i de nordligste fylkene våre, forteller redaksjonsmeteorolog Unni Nilssen ved Meteorologisk Institutt.

– Det vil bli veldig lave temperaturer i underkant av ti grader, og noen steder helt ned i fem grader.

Er høsten i anmarsj? 🍂 Helgeværet i nord ser nemlig ut som blanda drops 🙃 Vi kan med sikkerhet si at temperaturen vil krype nedover, og at det blir perioder med nedbør… Meeeeen det kan også bli gløtt av sol 🤗

Også i Midt-Norge vil de oppleve lavere temperaturer fra helgen av. Her kan de regne med 10-15 celsius på gradestokken.

Styrtregn-varsel

Sør- og Østlandsområdet har de siste dagene vært preget av periodevis styrtregn. For Østlandets del vil dette fortsette gjennom helgen, forteller meteorologen.

– I løpet av dagen vil det komme styrtregn-varsel og fare for lyn og torden på Østlandet også for lørdag og søndag, sier Nilssen.

Etter helgen ser det derimot bedre ut for Sør-Norges del.

– Temperaturene vil droppe litt fra det vi har hatt de foregående ukene, men vil holde seg mellom 15 og 20 grader. Det vil også være varierende skydekke, med litt sol.

– Sommeren er absolutt ikke over

Prognosene for neste helg er derimot fortsatt så usikre for hele landet at det er vanskelig å fastslå noe enda, sier Nilssen.

Akkurat nå kan det både bygge seg opp et høytrykk, og det kan komme mer nedbør.

Men meteorologen vil ikke si at sommeren er over.

– Jeg vil absolutt ikke si at sommeren er over helt ennå. Det kan bli høye temperaturer både i slutten av august og i september, selv om september egentlig er en høstmåned.