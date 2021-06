– Det kan være vanskelig å melde været eksakt som det er i virkeligheten, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt.

Hele søndag meldte Yr.no sol fra skyfri himmel og over 20 grader i Oslo. Fasit var 18 grader, tett skydekke og surt gjennom hele dagen.

– Forstår du at folk blir skuffet over at det blir meldt feil?

–Ja, det forstår jeg. Nå er det sommer og været betyr mye, svarer Granan

Og det feilmeldte været fortsetter mandag, som bildet under illustrerer.

Mandag morgen skulle det være riktig så fint i hovedstaden, ifølge Yr.no. I virkeligheten regnet det og var 15 grader. Foto: David Stenerud / Skjermdump fra Yr

– Jeg mistenker at været fort blir det samme i dag som det var i går, hvor det starter med skydekke og kanskje blir bedre utover dagen. Det er slik prognosene ser ut, og vi har ikke mulighet til å rette på det, noen ganger blir det ikke som vi har tenkt. Du skal ikke langt unna Oslo-fjorden før været endrer seg, sier meteorolog Espen Biseth Granan til ABC Nyheter.

Han anbefaler også å sjekke utenom Yr.

– Det er også en mulighet for å oppdatere værvarselet på Twitter, og vi har noen som er der jevnlig som kan rette opp i feilinformasjon, sier han.

Frustrerte folk

ABC Nyheter har fått høre om folk som har trukket ut i det angivelige godværet, til topper og strender, bare for å måtte erkjenne at det egentlig var innevær hele dagen, og at de hadde med seg for lite klær.

På sosiale medier er det flere som har uttrykt sin skuffelse og frustrasjon .

«Vi er på ferie ved Vestfoldkysten. Yr har bommet her også. Venter på sola!» skriver én. «Hva skjedde i dag», skriver en annen. «De er drita fulle», spøker en tredje.

Yr-redaktøren: – Jobber med å bli bedre



Ingrid Støver Jensen er redaktør for Yr.no.

– Hvorfor oppdateres ikke Yr når været endrer seg?



– Værvarselet oppdateres gjennom hele døgnet, men siden det er hele Norge som skal meldes er det ikke kapasitet til å rette på det manuelt. Det er det Meteorologisk institutt som har besluttet, svarer Støver Jensen.

Hun forteller at vær som er lettere å melde blir mer presist, i motsetning til bygevær som er vanskelig å vite eksakt når det treffer, siden det ofte er lokalt.

– Meteorologisk institutt jobber med å ta imot feilinformasjon og bli bedre. På nettsiden og appen kan man også sjekke «nåvarselet», som beregnes ved hjelp av radarbilder som sendes inn kontinuerlig og er mer sannsynlig i forhold til vær og temperatur, sier Jensen til ABC Nyheter.

«Nåvarselet» vil være det mest oppdaterte varselet, skriver Yr.no på nettsiden sine. Nåvarselet melder ikke været for dagen, kun for øyeblikket.