I oktober 2019 ble det offentlig at musiker og tv-personlighet Rune Larsen (72) og kona Edle Tornes Larsen hadde gått fra hverandre etter nesten 50 år sammen.



Larsen fortalte den gang at han våren i forveien samme år hadde flyttet ut av deres felles bolig i Starefossen i Bergen og til et hotell.

Nå kan Se og Hør fortelle at Rune Larsen har forlovet seg med sunnmørskvinnen Anne Veddeng (48), skriver Dagbladet.

Forholdet har vært kjent, og Larsen avslører overfor Se og Hør at det var han som fridde, og at det skjedde i pinsen.

– Vi har lenge tenkt på at vi skulle formalisere forholdet vårt med en forlovelse, men vi fant aldri tid og sted som vi syntes var egnet og romantisk nok. En forlovelse må jo være noe spesielt som vi kan se tilbake på, forteller Larsen.

Rune Larsen har vært blant våre mest folkekjære artister og TV-personligheter siden 70-tallet, med rock'n'roll og kristen musikk som signatur. Mange forbinder ham sterkest med programlederrollen i NRKs musikk- og talkshow «Lollipop», som han delte med Tor Endresen. Programmet gikk i fire sesonger fra 1989 til 2009, og regnes som en av tidenes største TV-suksesser.

Anne Veddeng er utdannet lege, men har også samarbeidet med Rune Larsen musikalsk.