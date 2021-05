Etter fjorårets uår falt produksjonen av sylteagurk kraftig. Det har resultert i akutt knapphet på tilbudet av den sterkt etterspurte varen.

Det er spesielt Nora Pariseragurk som nå er så å si umulig å finne i butikkhyllene landet over.

Orkla har varslet at produksjonen av den populære matvaren vil starte opp igjen i løpet av et par uker ved fabrikken i Rygge i Viken.

– Fansen får smøre seg med litt tålmodighet

– Vi har en produksjonsperiode i året der vi produserer for et helt år av gangen. I fjor hadde vi et dårlig dyrkingsår og derfor er vi utsolgte nå, i tillegg har vi hatt et godt salgsår. Vi selger andre type sylteagurker som vi håper ikke vil gå tomt. Så får fansen får smøre seg med litt tålmodighet , sier kommunikasjonsdirektør i Orkla, Dag Olav Stokken, til NRK.

Fra tid til annen dukker det opp situasjoner hvor spesielle varer av ulike grunner uteblir fra varesortimentet. For noen år kunne innehavere av krydderet Gastromat få klekkelig betalt da matbutikkene var støvsugd for varen. Et annet år var det «smør-krise» i Norge.

– Noen har truet med vold. Det er veldig ubehagelig

Dagbladet har vært i kontakt med en selger som opplevde stor pågang etter å ha lagt ut en annonse for pariseragurker på nett.

– Det er enkelt og greit et spørsmål om tilbud og etterspørsel. Jeg har mottatt flere ufine meldinger fra folk de siste ukene. De fleste som sender meg meldinger er av den humoristiske arten, men noen har truet med vold. Det er veldig ubehagelig, forteller selgeren.

Utsalgsprisen for et glass med Noras pariseragurker mellom 20 og 30 kroner. På Finn.no har prisen vært helt oppe i 5.000 kroner for ett enkelt glass.

– Datoen for når vi får dem inn dyttes stadig framover

Romerikes Blad har snakket med butikksjef Mari Ringlund på Joker i Fall. Også her har hyllene med Noras pariseragurker vært tomme en stund. Hun kan likevel trøste fortvilte kunder med gode agurknyheter i en tid hvor prisene går rett til himmels.

– Vi har noen som spør etter de, men ikke så mange. Vi har jo mange andre typer sylta agurker. Datoen for når vi får dem inn dyttes stadig framover. Nå er det i begynnelsen av juli, forteller Ringlund.

Orkla bekrefter at de nå har gått tomme for pariseragurker over hele landet, og at det vil ta tid å fylle opp igjen hyllene etter at produksjonen er i gang igjen i løpet av uke 24 i midten av juni.

Gir bort pariseragurk: «En av de beste som er lagt på glass»

Men ikke alle innehavere av den nå sjeldne matvaren er like grådige. En person på Saltnes i råde i Østfold har lagt ut denne humoristiske annonsen på Finn:

«Når krybben er tom, bites hestene. Da det kom meg for øret at vi mangler Pariseagurk i nasjonen, gikk jeg sporenstriks til kylen og fant dette glasset. Glasset er lett fortært men i bunnen ligger det noen få stubber igjen. Denne årgangen fra i fjor går for å være en av de beste som er lagt på glass på denne siden av årtusenskiftet,», skriver tilbyderen.

Nå gir han like godt bort glasset til sine landsmenn i «nød».

«Jeg har valgt og tenke på mine landsmenn og nasjonen og skal derfor ikke dra veksler på den Pariserkrisen vi befinner oss midt oppi. Kan hentes, som den er, vederlagsfritt, om ikke jeg selv går på en smell og tømmer hele glasset».

