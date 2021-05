Fire uker før skolene tar sommerferie har mange nordmenn allerede spikret ferieplanene, mens andre teller på knappene hvor de skal reise.

I år som i fjor er fellesnevneren Norgesferie.

Været er nesten alltid en viktig faktor for om ferien blir vellykket. Blir det sol er de fleste fornøyd. Står lavtrykkene i kø og regnet høljer ned, blir ikke feriefølelsen helt den samme.

– Vi er litt pessimistiske for juli

Storms energimeteorolog Roar Teigen har dristet seg ut på en langtidsprognose for årets sommervær i Norge. Han forventer at juni og august blir bedre enn juli, og at Sør- og Østlandet kan regne med mest godvær.

– Vi er litt pessimistiske for juli. Det kan bli fint i perioder, men det ser ikke ut til å bli en måned med fantastisk vær, kanskje heller litt småkjølig. Jeg tror ikke vi kommer til å se tilbake på juli 2021 og si: «Husker du hvor varmt det var?», sier Teigen til TV 2.

– I august kan det bli mye bra vær

Da Storm varslet sommerværet i 2020 traff de ganske bra. Denne gang er det juni og august måned som de mener peker seg ut som den beste ferietiden hvis man er ute etter varme sommerdager uten for mye nedbør.

– I august kan det bli mye bra vær, med fine sommertemperaturer, forventer Roar Teigen. Han advarer samtidig mot å ha for store forhåpninger til sommerdager med over 30 grader.

I Danmark har det danske meteorologiske institutt (DMI) utstedt en prognose for sommeren i Nordvest-Europa og Skandinavia. Ifølge denne prognosen ligger det an til litt halvkjølig og til tider ustadig sommervær, og at lavtrykk vil prege været i lengre perioder denne sommeren. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

Halvkjølig og til tider ustadig sommervær

I Danmark har det danske meteorologiske institutt (DMI) utstedt en prognose for sommeren i Nordvest-Europa og Skandinavia. Ifølge denne prognosen ligger det an til litt halvkjølig og til tider ustadig sommervær, og lavtrykk vil prege været i lengre perioder denne sommeren.

I likhet med Storm venter DMI en stabil periode i første del av juni måned med tørt og fint vær og mye sol. Men i slutten av måneden vil det trolig bli mer ustabilt og i perioder en noe kjølig værtype.

Mer skyet vær og perioder med regn, byger og vind

I juli, derimot, ligger det an til et høytrykk over Nordatlanteren vest for Europa og lavtrykkstrygg over Nord-Europa. Det vil i så fall bety en dominerende strøm av maritim og relativt kjølig luft fra nordvest eller vest.

I to av scenariene vil det ene gi en kjølig nordvestlig luftstrøm med mest tørt vær med noe sol og kun enkelte byger, mens det andre scenariet vil gi en vestlig luftstrøm og medføre mer skyet vær og perioder med regn, byger og vind.

I gjennomsnitt ser temperaturen ut til å ligge litt under det normale, mens nedbørsmengdene ventes å ligge omkring eller noe under det normale.

Dominerende lavtrykksområde over Nordvest-Europa

Et tredje scenario, men som DMI anser som lite sannsynlig, vil være preget av en høytrykksrygg over Skandinavia, noe som vil gi mer stabilt tørt og varmere vær.

Flere prognosemodeller antyder at et relativt dominerende lavtrykksområde over Nordvest-Europa vil prege august måned. Det vil medføre en overveiende ustadig værtype med en dominerende vestlig eller sørvestlig strøm av forholdsvis kjølig maritim luft.

– Betydelig varmere enn tidligere La Niña-år

Storbritanniens nasjonale værtjeneste, Met Office, varslet allerede ved årsskiftet at 2021 kommer til å bli et av de varmeste årene noensinne på verdensbasis.

– Det kommer til å være betydelig varmere enn tidligere La Niña-år, som 2011 og 2000 på grunn av global oppvarming, uttalte fysikeren Adam Scaife ifølge Met Office.

Forskeren Nick Dunstone ved Met Office mener at La Niña og motsatsen El Niño er den nest viktigste faktoren som avgjør jordens temperatur.

2016 er det hittil varmeste året som noensinne er målt. Da var gjennomsnittstempertauren 1,1 grader høyere enn i førindustriell tid.