Det skyldes en hendelse på den populære feriedestinasjonen tilbake i 2012, melder NRK.

Mannen er anmeldt av en spansk kvinne for kroppskrenkelse og trusler. Han hevder sin uskyld og mener anmeldelsen er falsk. Mannen erkjenner basketaket, og forteller at det fant sted hjemme hos kvinnen. Ti politibetjenter kom til stedet, og mannen hevder at politiet ikke fant noen tegn på vold.

På sin side mener kvinnen at mannen rev av henne håret og påførte henne store kroppslige skader, skriver NRK.

I vinter ble mannen pågrepet i Oslo etter at spansk politi hadde utstedt en europeisk arrestordre.

– Det har vært en stor påkjenning siden dette plutselig slo ned som en bombe, sier mannen til NRK.

Han vant frem med sin sak i Oslo tingrett. Men saken ble anket av politiet til Høyesterett, som konkluderte med at vilkårene for utlevering var oppfylt.

Mannen vet ikke om han må sitte i varetekt når han kommer til Spania, eller hvor lang tid det vil ta før en mulig rettssak kommer opp.

– Vi er redd for at han skal kastes inn i en runde med varetektsfengsel og en uoversiktlig fremdrift i en spansk domstol, sier mannens forsvarer Brynjar Meling til NRK.



Før 1. november 2019 ble ikke norske statsborgere utlevert til andre europeiske land, ifølge NRK.