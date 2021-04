Etterforskningen av statsministerens eventuelle brudd på smittevernreglene i Geilo er ferdig etterforsket, opplyste politiet fredag morgen.

Skjermdump av politimester Ole B. Sæverud under en digital pressekonferanse med Sør-Øst politidistrikt i forbindelse med etterforskning av eventuelle brudd på smittevernreglene knyttet til statsministerens besøk på Geilo i vinterferien. Foto: Gisle Oddstad / NTB

På en digital pressekonferansen klokken ti presenterte politiet sin konklusjon. Solberg har fått en bot på 20.000 kroner, opplyser politiet.

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. Solberg er derfor i dag ilagt et forelegg på 20 000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen fredag 26. februar, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Fakta om politiets avgjørelse etter Erna Solbergs bursdagsfeiring på Geilo * Statsminister Erna Solberg er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen på Hallingstuene på Geilo fredag 26. februar. * Politiet begrunner det med at det er riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. * Solberg deltok selv ikke i denne middagen i Hallingstuene, men politiet mener hun var med på beslutningen om at familien skulle spise ute, at hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på. * For Solbergs ektemann Sindre Finnes er saken avgjort med påtaleunnlatelse. Det betyr at straffansvar er konstatert, men det ilegges ingen reaksjon. * For restauranten Hallingstuene er saken henlagt. * Politiet har konkludert med at sammenkomsten med Solbergs familie i en leid leilighet lørdag 27. februar ikke anses som en straffbar overtredelse av forskriften. Politiet mener det er tilstrekkelig uklart om de gjeldende reglene kan omfatte denne sammenkomsten.

Samlet flere enn ti personer

Solbergs ektemann, Sindre Finnes, får ingen straffereaksjon. Finnes sier til NTB at han ikke har noen kommentarer til politiets konklusjon.

Politiet har etterforsket hvorvidt det ble begått brudd på enten lokale eller nasjonale smittevernforskrifter i forbindelse med i 60-årsfeiringen.

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i forbindelse med feiringen. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Utsatte avgjørelsen

Solberg og familien var på Geilo siste helgen i februar. Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK, som først publiserte saken 18. mars.

Politiet sa først at de håpet å gjøre ferdig etterforskningen før påskeuka, men utsatte avgjørelsen da det viste seg at de trengte mer tid.

Statsministeren har selv sagt at hun er lei seg for det som skjedde. Både hun og ektemannen Sindre Finnes ble avhørt av politiet i løpet av etterforskningen.