Oppryddingen etter kvikkleireskredet i Gjerdrum er i gang. Det er Norsk Saneringsservice som er ansvarlig for opprydningen, etter oppdrag fra kommunen. Arbeidet startet i slutten av mars, skriver VG.

– Det er et puslespill, men vi prøver å spore opp eiere. Siste dag før påske fant vi to bunader helt intakt. Vi finner ikke kjøleskapet til Per Hansen, men bilder og gjenstander vi kan spore opp eierne av. Ting med personlig verdi, sier prosjektleder Torbjørn Haugo til avisen.

Prosjektlederen sier han ikke kan anslå hvor lang tid arbeidet vil ta. Han sier at været spiller en viktig faktor.

– Vi har også funnet en kiste fra 1865 med mange konvolutter. Der fant vi eieren, som ble så glad. Kisten hadde vært i familien i tre generasjoner. Det blir masse følelser når slike ting skjer. Mange tror de har mistet alt de eide, og så dukker ting opp, forteller Haugo.

Det var natt til 30. desember 2020 at kommunesenteret Ask i Gjerdrum rammet av et alvorlig kvikkleireskred. Ti personer mistet livet. Den siste omkomne ble funnet 22. mars i år.

Rundt 200 personer er fortsatt evakuert fra hjemmene sine, ifølge NTB.