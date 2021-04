Redegjørelsen er ventet å vare i rundt en time, opplyser Statsministeres kontor.

Omkring klokken 13, om lag 15 minutter etter utspørringen og debatten i Stortinget, inviterer statsministeren til pressekonferanse om samme tema.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede på pressekonferansen.

Mandag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB at Norge må godt under 200 nye coronatilfeller per døgn før man kan vurdere å åpne opp samfunnet. Samme dag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at første trinn i gjenåpningen av samfunnet kan komme i gang i slutten av mai.

29. mars sa statsministeren at vaksineprognosene er gode for sommeren, og at hun håpte at store deler av samfunnet kan åpne før september.

Redegjørelsen og pressekonferansen kan du følge direkte på ABC Nyheter.