Søndag skrev TV 2s nyhetsanker, Yvonne Fondenes (40), en kronikk på kanalens nettsider om at hun opplevde å være vitne til vold i hjemmet i barndommen. Dette har hun holdt for seg selv siden, men nå følte hun at tiden var inne for å fortelle sin historie.

Blant annet nevner hun en historie fra da hun var ni år gammel:

«Midt på natten før en skoledag våkner jeg. Mamma står ustø og beruset på stuegulvet. Hun forsøker å si noe, men hun klarer ikke. Leppen er sprukken og hoven etter et slag. Øyet væsker og er så hovent at hun ikke klarer å åpne det. Huden rundt øynene har mørkeblå flekker, størknet og dryppende blod fra åpne kutt. Håret på hodet er revet rett ut av hodebunnen. Der det lyse håret hennes skulle vært, er en skallet flekk. Hun er blitt skambanket av pappa. Igjen», skriver Fondenes.

To dager etter at kronikken ble publisert, forteller TV 2-profilen at reaksjonene har vært mange.

– Det er helt overveldende. Jeg skjønte at jeg ville få reaksjoner, men det har vært helt enormt. Telefonen har ikke ligget stille et sekund siden søndag morgen, sier hun til Se og Hør.

Fondenes gjestet «Dagsrevyen» på NRK mandag kveld. Bare da dukket det opp rundt 120 meldinger i innboksen hennes. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

– Det har vært alt fra folk som har opplevd liknende historier, som åpner seg og forteller sine historier til meg, til folk som takker for åpenheten og sier at jeg er sterk som gjør dette - som kan gjøre en stor forskjell, forteller hun til Se og Hør.