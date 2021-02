Skjult beskjed funnet i «Skrik»-maleriet

En liten og nesten usynlig tekst er funnet på et av verdens mest berømte malerier. I øvre venstre hjørne av maleriet står det skrevet «kan kun være malet av en gal mand!» med blyant. Nå bekrefter Nasjonalmuseet at det er Munchs egen håndskrift.

– Selve teksten har vært kjent i mange år, men det var lenge antatt at den var skrevet av en annen person, sier kurator ved Nasjonalmuseet Mai Britt Guleng til ABC Nyheter.

Skrevet med Munchs hånd

Guleng og hennes kolleger ved Nasjonalmuseet sammenlignet teksten på maleriet med skriften fra Munchs dagbøker, og slik kunne Nasjonalmuseet konkludere med at det er skrevet med samme hånd.

– Både jeg og mine kolleger har studert håndskriften svært grundig, og ved bruk av infrarødt foto kunne vi sammenligne teksten på maleriet med skriften i Munchs dagbøker og brev, sier Guleng.

Her kan man såvidt skimte skriften på kunstverket. Ifølge Guleng skal du vite at teksten er der for å kunne se den med det blotte øyet. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Befolkningens reaksjon

Eksperter tror teksten kan være Munchs reaksjon på mottakelsen maleriet fikk da det ble offentliggjort på 1800-tallet. Maleriet ble først stilt ut i Munchs eget hjem i Oslo, da Kristiania, i 1893, og har blitt et av de mest kjente fremstillingene av angst.

Maleriet vekket sterke reaksjoner i befolkningen, og folk begynte å spekulere i Munchs mentale helsetilstand. Ifølge Munchs egne dagbøker gikk mottakelsen av «Skrik» svært sterkt innpå ham, og kunsteksperter tror at han i kjølvannet av reaksjonene skrev den lille teksten på maleriet, skriver BBC.

Munch slet med depresjon og andre psykiske helseplager store deler av livet, og eksperter var lenge usikre på om teksten var skrevet av ham selv, eller om det kunne være et tilfelle av vandalisme. Maleriet ble blant annet stjålet i 1994, og ble senere funnet av britiske etterforskere og sendt tilbake til Norge.

Ble beskyldt for å være gal

Munch ble selv innlagt etter et sammenbrudd 16 år etter at «Skrik» ble offentliggjort.

– Munch ble beskyldt for å være abnormal og det kastet en skygge over kunsten hans. Det var nok veldig sårt å bli beskyldt for å være gal, og skriften på maleriet kan oppfattes som en måte å ta tilbake makten på, sier Guleng.

Kunstnerens far og søsken slet også med depresjon, og hans yngre søster Laura ble innlagt for det som da ble omtalt som hysteri. Munch mener likevel at han tildels ar angsten å takke for sine kunstverk.

– Så lenge jeg kan huske har jeg slitt med en sterk følelse av angst som jeg har prøvd å illustrere i mine malerier. Uten angsten og sykdommen hadde jeg vært som et skip uten ror, skrev Munch i sin dagbok.

«Skrik» er nå en av verdens mest kjente illustrasjoner av angstfølelsen, og anses som et av verdens mest kjente kunstverk. Maleriet har i den senere tid gjennomgått restaurering, og skal stå på utstilling sammen med flere av Munchs andre kjente verk når det nye Nasjonalmuseet etter planene åpner sine dører i 2022.