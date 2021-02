Død person funnet på gangvei

– Det var noen tilfeldig forbipasserende som fant vedkommende. Det ble iverksatt gjenopplivningsforsøk umiddelbart, men vedkommende ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Politiet ble varslet klokken 12.09, og var raskt på stedet.

Vedkommende er ikke identifisert, og skal ifølge politiet trolig ha ligget der noe tid.

Til NTB forteller Stokkli at politiet ikke ønsker å gå ut med kjønn eller alder. Han meddeler at den avdøde er en voksen person.

Området og nærliggende tursti er sperret, og politiet vil avhøre vitner og etterforske saken videre.

– Vi vet ikke hva som har skjedd eller hvor lenge vedkommende har ligget der. Vi har nå sperret av et område rundt for eventuelt sikre spor, men per nå er det ingen ytre tegn som tyder på at det har skjedd noe kriminelt , skriver politiet på Twitter.