John Carews Twitter-konto hacket

Twitter-kontoen til John Carew (41) er blitt hacket, melder VG.

Kontoen har blant annet endret navn til «Elon Musk», navnet til Teslas toppsjef.

– Jeg har ikke snøring på hvem som står bak, eller hva de vil med dette. Det er merkelig at de kaller seg Elon Musk, sier 41-åringen til VG.

E-posten til Carew har også blitt hacket, og det er slik hackeren eller hackerne har fått tilgang til Twitter-kontoen.

Carews Twitter-konto er nå fylt med en haug av innlegg som han selv ikke har publisert. Kontoen har over 65.000 følgere.

– Jeg tvitrer ikke så ofte, knapt en gang i halvåret, men dette er ikke hyggelig. Og det at de har kommet seg inn i min e-post, er jo ikke bra. Der finnes det også private dokumenter, sier Carew til VG.

Carews andre private kontoer er ikke rammet, ifølge ham selv.

7. februar omtalte VG at Carews Twitter-konto hadde blitt hacket dagen i forveien. Da uttalte Carew til avisen at han samarbeidet med Twitter for å få kontroll over kontoen igjen. Carew fikk da en ny link til kontoen, men hackeren eller hackerne klarte altså å hacke kontoen på ny.