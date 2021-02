Flere hundre personer ble evakuert etter det voldsomme kvikkleireskred i et boligfelt på Ask i Gjerdrum på Romerike natt til onsdag i romjula.

Ti personer omkom i skredet. Tre av dem hadde frem til nå ikke blitt funnet og identifisert.

Funnet med politihunder

Det var tirsdag ettermiddag at det ble gjort funn av ytterligere to omkomne i skredområdet på Ask i Gjerdrum. Torsdag bekreftet politiet at det er Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og hennes 13 år gamle datter Victoria Emilie Næristorp-Sørengen som er blitt funnet. De pårørende er varslet, heter det i pressemeldingen.

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og datteren Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er identifisert som de to som ble funnet omkomne i skredområdet i Gjerdrum tirsdag. Foto: Privat

De to ble funnet i leteområdet som det har vært søkt i de siste ukene. Funnene ble gjort på bakgrunn av markeringer fra politihunder, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Trodde de hadde kommet seg ut



Samboer og far til til Ann-Mari og Victoria, Odd Steinar Sørengen (48) har tidligere fortalt til VG hva som skjedd da skredet gikk natt til lille nyttårsaften. Datteren ville sove med moren sin på rommet fordi hun følte seg forkjølet, og Odd Steinar våknet av at de kom inn på rommet og sa at de må komme seg ut. Han trodde at det brant, og løp ned trappen etter samboeren og datteren.

– Da jeg er på et av de siste trinnene hører jeg veldig buldring. Så raser huset. Da tror jeg at de er utenfor, har han fortalt.

Når raset hadde gått ferdig ble han sittende på bakkeplan i ruinhaugen med kun en vegg stående igjen rundt seg.

– Jeg ropte Ann-Mari, da fikk jeg svar. Det svaret mener jeg kom fra langt unna.

Han ble sittende der lenge, naboer kommer med en dyne til ham. I ettertid var han ikke sikker på om det var innbilt eller ikke.

– Ventetiden ikke til å leve med



Odd Steinar fortalte til TV 2 i forrige uke at han hver natt siden skredet har bråvåknet av det samme marerittet, med samboerens desperate blikk på netthinnen.

I januar uttrykte flere av de pårørende til de savnede at de var frustrerte over at letearbeidet da var satt på vent, også Odd Steinar Sørengen.

– Det er ikke til å leve med. Ventetiden og usikkerheten er helt uutholdelig. Det eneste jeg og andre pårørende ønsker er å få tilbake de savnede, slik at vi kan få en grav å gå til, sa den fortvilte samboeren og faren til til Romerikes Blad.

Én person fortsatt savnet

Ytterligere én person er savnet etter leirskredet. Rasa Lasinskiene (49) var ute og gikk tur med hunden og snakket med sin mann i telefonen, da hun plutselig forsvant fra linja.

Mange hus og boliger gikk tapt idet skredet gikk, og siden har flere boliger falt uti, i tillegg til at et bredere området ble regnet som utrygt.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var skredet trolig det største i sitt slag i nyere tid.