Trond Magne (62) omkom da traktor gikk gjennom isen

Den tragiske ulykken skjedde i forbindelse med snøbrøyting rundt 60 meter fra land på en isbane på innsjøen Losna i Lågen i Gudbrandsdalen i Innlandet.

Nødetatene fikk melding om ulykken av en annen traktorsjåfør som også var i området da drukningsulykken skjedde.

Det ble gjort livreddende forsøk på stedet, men 62-åringen ble senere bekreftet død på sykehuset.

– Det var to traktorer på stedet, og føreren i den ene varslet om at den andre traktoren har gått gjennom isen, opplyste operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt.

«En god mann har blitt en stjerne på himmelen»

Trond Magne Bjerkestuen (62) brøytet isbane for ambulansetjenesten da traktoren han kjørte gikk gjennom isen. Foto: Skjermdump fra minneside

På Facebook har flere gitt uttrykk for sorg og medfølelse til de etterlatte. Han beskrives som en ildsjel som viste stor omtanke for andre.

«Hvil i fred Trond. Du levde virkelig, Takk for alle gode minner en god mann har blitt en stjerne på himmelen».

Trond Bjerkestuen var blant annet engasjert i det lokale bilsportmiljøet og drev spisestedet Cadillac Diner på Tretten.

– Han var jo en fargerik person, så det blir merket godt at han er blitt borte . Han har betydd mye og satt Tretten på kartet, forteller daglig leder ved Bådstø Gjestgiveri og Camping, Egil Fjeldstad, til NRK.

Gikk gjennom isen også i januar 2019



62-åringen var i ferd med å brøyte isbane for ambulansetjenesten da traktoren han kjørte gikk gjennom isen og han ble liggende i det iskalde vannet.

Trond Magne Bjerkestuen skulle brøyte vekk snøen på Losna isbane på Lågen på Tretten i Gudbrandsdalen da drukningsuykken skjedde. Foto: Google Map

Trond Magne Bjerkestuen opplevde også i januar 2019 å gå gjennom isen på Losna med traktor, men den gangen kom han helberget fra det.

– Jeg kjente at jeg kom utpå et sted på isen der det var bløt sørpe-is. Da hadde jeg ingen retrettmulighet, og bakhjula sank nedi. Da tenkte jeg at jeg måtte komme meg ut av traktoren, fortalte Bjerkestuen til NRK.

«Overveldet over støtten»

Etter dødsulykken tirsdag morgen har venner av familien startet en pengeinnsamling til hans datter.

«Hun er i dyp sorg, men samtidig overveldet over støtten hun har fått. Nå må hun og familien få tid til å sørge og komme tilbake til en ny hverdag uten en kjær far, bror, sønn og onkel, som vil bli dypt savnet. Tusen takk alle sammen» , står det på minnesiden etter den omkomne 62-åringen.