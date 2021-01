Kjendislege Wasim Zahid coronasmittet

Wasim Zahid er spesialist i kardiologi og lege ved Drammen sykehus. Han er kjent som «Twitter-legen», har vært fast deltaker i NRK-serien «Hva feiler det deg?» og har sin egen svært populære Youtube-kanal. Det er nettopp til denne kanalen han bekrefter smitten.

– Det er først og fremst utrolig irriterende, sier Zahid, som skulle fått vaksine mot covid-19 i neste uke.

– Jeg var litt redd da jeg la meg i går kveld, jeg må innrømme det, sier han i videoen.

Der forteller han om sine erfaringer etter å ha fått smitten. så langt har han kun hatt milde symptomer som har forløpet som en mild forkjølelse og hadde verken mistet smak- og luktesans eller hadde feber.

– Nå har jeg jobbet med coronapasienter i ett år og holdt meg frisk. Jeg føler at jeg snubler på oppløpssiden, sier han til VG. Han forteller til avisen at han antar at han ble smittet på jobb. Han benytter samtidig anledningen til å skryte av smittevernet ved sykehuset.