Høie: Tiltakene kan ha hatt effekt, men faren er ikke over

Han viste på onsdagens coronapressekonferanse til at nye tall fra Helsedirektoratet viser at folk har redusert antallet nærkontakter, og at færre har vært i situasjoner der det er vanskelig å holde mindre enn én meters avstand.

De siste dagene har smitteøkningen blitt noe dempet.

Høie understreket likevel at faren ikke er over, og at faren for en ny bølge er stor.

– Vi må forebrede oss på at de neste ukene blir tøffe, sa Høie.

– Fortsatt høy



Befolkningen må være forberedt på at de strenge tiltakene kan bli videreført etter denne perioden, som varer til og med førstkommende tirsdag.

– Smitten ligger på et nivå der risikoen for nye utbrudd fortsatt er høy, sa helseministeren.

Han viste til den alvorlige situasjonen i mange andre land i Europa, der både smittetall og dødstall når stadig nye dystre rekorder. Landene frykter også at det blir bli enda verre i ukene som kommer.

– Vi må hindre at vi kommer i samme situasjon. Vi vet lite om hvor mye hver enkelt tiltak virker isolert sett, og vi må vurdere tiltakene samlet, ikke hver for seg, sa Høie, som sa folk må forberede seg på at de strenge tiltakene fortsetter også utover tirsdag.

Han er spesielt bekymret for at de smittsomme utenlandske mutasjonene øker risikoen for spredning her i landet.

Portforbud



Regjeringen har sendt et lovforslag om portforbud på høring, men det er ikke sikkert at lovforslaget sendes til Stortinget for å bli vedtatt.

I forrige uke ble lovforslaget kjent, noe som skapte stor debatt. På onsdagens pressekonferanse gjentok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at det ikke er aktuelt å innføre portforbud per nå.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa hun.

Høringsfristen er på tre uker.