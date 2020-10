Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (62) rykker opp fra 20. plass i fjor til niendeplass i år på Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner.

«Stoltenberg har nok å henge fingrene i som øverste leder for landets største kunnskapsinstitusjon for folkehelse. Dette vervet har ikke blitt mindre viktig etter coronapandemiens fremtreden, hvor FHIs råd er avgjørende for myndighetenes smitteverntiltak (...)», skriver Kapital i sin begrunnelse.

I mai spurte Norstat på vegne av ABC Nyheter 1056 nordmenn om hvem de syntes hadde «utmerket seg på en positiv måte under coronakrisen». Da svarte 18 prosent Stoltenberg. Det var imidlertid Espen Nakstad folket synes hadde utmerket seg aller mest positivt.

Statsminister Erna Solberg er naturlig nok fortsatt Norges mektigste kvinne. Nykommerne på Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner er Venstre-leder Guri Melby, olje- og energiminister Tina Bru og Linda Hofstad Helleland., distrikts- og digitaliseringsminister.

Topp ti:

1. Erna Solberg (59), statsminister (H) (1)

2. Ine Marie Eriksen Søreide (44), utenriksminister (H) (3)

3. Monica Mæland (52), justis- og beredskapsminister (H) ( 5)

4. Guri Melby (39), kunnskaps- og intergreringsminister (V)

5. Tina Bru (34), Olje- og energiminister (H)

6. Siv Jensen (51), Frp-leder (2)

7. Iselin Nybø (39), næringsminister (V) (11)

8. Linda Hofstad Helleland (43), Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

9. Camilla Stoltenberg (62), Direktør i Folkehelseinstituttet (20)

10. Hilde Merethe Aasheim (62), konsernsjef i Norsk Hydro (9)