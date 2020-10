Nakstad advarer mot ny nasjonal smittebølge

Det var ved midnatt registrert 15.012 coronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 229 meldte tilfeller siste døgn.

Bare i Oslo er det registrert 80 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Nå advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad om faren for en ny smittebølge.

– Oslo står ved et veiskille i pandemien. Hvis Oslo-folk nå tar et skippertak og følger smittevernrådene, kan Norge faktisk igjen bli et gult land om ikke mange uker, sier Nakstad til VG.

– Hvis smittetallene ikke går ned, risikerer vi å havne i samme situasjon som store deler av Europa, der man nå går inn i en ny alvorlig smittebølge, sier den assisterende helsedirektøren.



Les også: Når Covid-19 møter influensaen: Frykten en «tvilling-epidemi»



Flest menn



På en pressekonferanse torsdag uttalte byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, at smitteverntiltakene i hovedstaden skal videreføres.

– Vi må for øyeblikket ha strengere regler for Oslo enn i resten av landet. Ingen av regjeringens lettelser kan innføres i Oslo nå, sa Johansen.

Antall smittede de siste 14 dagene er 649, ifølge Oslo kommunes coronastatistikk. Det er fortsatt flest menn som er smittet i hovedstaden. 356 av de smittede de siste to ukene er menn, mens 280 er kvinner.

Aldersgruppen med flest smittede er 20 til 29 år. 239 personer i denne aldersgruppen er smittet, mens 144 personer i aldersgruppen 30 til 39 år er smittet.

Les også: Viktig norsk covid-funn



Steen: For høyt



Ferske tall fra Oslo kommune viser at én tredel av alle de nye smittede i hovedstaden ble smittet på ukjent sted.

Dette er for høyt, mener Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Hvis du har smittestedet, går smittesporingen mye mer effektivt. Dersom man ikke har smittested like klart for seg, må smittesporingsteamet og analyseteamet bruke mer ressurser på å finne ut hvor smitteveiene har vært, sier Steen til NRK.