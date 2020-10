Regjeringen varsler avgiftskutt på lettbrus

– Lettbrusen er jo bedre enn den med sukker. Jeg vet det er en myte om at det ikke er så bra å drikke lettbrus, men det er feil. Hvis alternativet er å drikke sukkerholdig brus, så er lettbrus mye bedre, sier helseminister Bent Høie (H) til E24.

I budsjettforslaget for neste år legges det derfor opp til et avgiftskutt på 30 prosent fra og med 1. juli neste år. Regjeringen endrer den omstridte sukkeravgiften, slik at den vil stige jo mer sukker det er i produktet.

Er det sukkerfritt, slik lettbrus med kunstig søtningsstoff ofte er, betyr det et kraftig avgiftskutt.

Det varslede kuttet mottas med jubel hos Ringnes.

– Vi har lenge jobbet for å få myndighetene med oss på laget med en avgift som skiller mellom sukkerholdige og sukkerfrie produkter. Med rette er det mange som har pekt på den manglende logikken med en sukkeravgift for sukkerfrie drikkevarer, sier Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes, i en pressemelding.