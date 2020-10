Frustrasjonen mellom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helseminister Bent Høie (H) ble ikke noe mindre da de to møttes på Politisk Kvarter hos NRK tirsdag.

– Jeg må få si; det er ikke slik at Norge og regjeringen heller har innført alle foreslåtte tiltak, sier Johansen tirsdag morgen.

– Noe av det vi får fra helsemyndighetene er synsing.

Reagerer på Høie-kritikk

Johansen liker dårlig at Høie i helgen ikke utelukket at regjeringen kunne gå inn og overstyre Oslo kommunes coronatiltak, dersom de ikke var kraftige nok. Dette ble fulgt opp av helseministeren på pressekonferansen mandag, der han ønsket sterkere grep mot smitteøkningen i hovedstaden.

Mandag kveld innførte Oslo noen av Helsedirektoratets råd, samtidig brukte Johansen sin pressekonferanse til å kritisere Høie.

– Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo hvis vi ikke iverksetter disse tiltakene umiddelbart. Det forundrer meg, sa byrådslederen på pressekonferansen.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt. Det er uklokt.

Forsvarer uttalelser

Høie forsvarer uttalelsene på Politisk Kvarter og mener at tiltakene fra kommunen ikke var strenge nok eller kom raskt nok.

– I en situasjon der en kommune ikke gjør de nødvendige tiltakene, har regjeringen mulighet til å innføre tiltak i et begrenset geografisk område i Norge. Jeg er glad for at vi slapp å komme i den situasjonen, fortsatte han.

Ønsker ikke konflikt

Johansen mener uttalelsene fra Høie skapte et inntrykk av Oslo som et problem og at kommunen ikke følger opp.

– Jeg syns at helseministeren gikk for langt i å skulle gripe inn i noe vi faktisk har kontroll på. Jeg ønsker ingen konflikt, det vil svekke tilliten til helsemyndighetene og til oss politikere, hvor tilliten er det viktigste, sier Johansen tirsdag.

De to er enige om at tiltakene kommunen innførte mandag kveld er kloke, selv om kommunen valgte å ikke innføre alle tiltakene fra Helsedirektoratet og FHI.

Fakta om coronatiltakene i Oslo Tiltak som ble innført i Oslo 21. september, som blir videreført: * Begrensning på ti personer i private sammenkomster * Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand * Arbeidsgivere pålagt å legge til rette for hjemmekontor i tråd med den gjeldende coronaforskriften Dette er de nye tiltakene som byrådet innførte 28. september: * Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand. * Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser: Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. * Registrering av gjester på skjenkesteder: Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager. Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager. (Kilde: Oslo kommune)

Det har vært 619 nye smittede i hovedstaden de siste fjorten dagene. Det siste døgnet er det registrert 44 noe smittetilfeller i Oslo.