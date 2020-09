Svensk lege: – Kan slutte å piske oss selv

Mens antallet coronasmittede øker rundt omkring i verden, har Sverige sett en lav smittespredning de siste ukene. På en pressekonferanse tirsdag sa statsepidemiolog Anders Tegnell at svenskene fortsetter å ha færre og færre tilfeller.

Lege og professor ved Universitet i Gøteborg, Agnes Wold, mener svenske helsemyndigheter kan slå seg selv på brystet.

– Vi kan i det minste slutte å piske oss selv. Noe vi har gjort gjennom det siste halvåret ved å fortelle hver dag hvor forferdelig det er. Sammenlignet med å stenge skoler og store deler av samfunnet, er nok denne litt tregere varianten mer bærekraftig, sier Wold til Expressen.

Til tross for færre smittetilfeller er Sverige fortsatt blant de hardest rammede landene av coronaviruset i Europa med 57 dødsfall per 100.000 innbyggere.

– Vi har levd på omtrent samme måte siden april, og antallet personer som får behandling på sykehus har falt hele tiden. Så jeg tror ikke det er noen spesiell grunn til at det skal øke igjen. Antallet smittede ser også ut til å synke, sier hun til Expressen.

– Nå fungerer den svenske strategien

Tegnell fortalte at det er lite press på sykehusene. Det står i sterk kontrast til noen hektiske uker i vår.

FUNGERER: Statsepidemiolog Anders Tegnell mener den svenske strategien fungerer bra. Foto: Jonas Ekströmer/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

– Nå fungerer den svenske strategien veldig bra, sa han.

Statsepidemiologen tror at de lave smittetallene vil holde seg ut over høsten, men med noen lokale utbrudd.

– Vi har hatt en bra respons på de tiltakene som er satt inn, men vi kan komme til å sette inn andre tiltak lokalt, sa han.

Det er det siste døgnet registrert fem nye coronarelaterte dødsfall i Sverige. Det er dermed til sammen 5.813 personer i Sverige som har mistet livet i forbindelse med coronapandemien, ifølge helsemyndighetene.

Vil ikke endre råd

Ifølge Tegnell kommer ikke Sverige til å endre rådene om bruk av munnbind med det første, men åpner samtidig for at det kan ha betydning på lokalt nivå.

SMITTE: Svenske helsemyndigheter tror på en lav smittespredning i høst. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

– I Europa ser vi en økning av smittespredningen. I Sverige ser vi derimot ut til å ha gått fra en større til en mindre smittespredning, sa Tegnell på tirsdagens pressekonferanse.

Han sier at på nasjonalt nivå vil anbefalingene om munnbind ligge på omtrent samme nivå en stund til, men sier de vil ha et tydelig system for forskrifter på lokalt nivå.

Samtidig påpeker han at munnbindene, dersom man følger alle andre retningslinjer og anbefalinger, i første omgang først og fremst vil ha en symbolsk verdi.