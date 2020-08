For tredje året på rad har stortingsrepresentant Himanshu Gulati null i inntekt

Det er Dagens Næringsliv som skriver at stortingsrepresentant Himanshu Gulati stod uten inntekt i 2019. Det til tross for at stortingsrepresentantene har godtgjørelser på nesten én million kroner i året.

I tillegg til lønningen fra stortinget leier Gulati ut fire leiligheter i Oslo.

– Jeg har betalt i overkant av 200.000 kroner i skatt i fjor, men står oppført med null i inntekt på skattelistene på grunn av fradrag som følge av tap, noe som gjør at inntekten fremstår lavere enn det som er tilfellet, skriver han i en melding til Dagens Næringsliv.