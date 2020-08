Hovedtillitsvalgt for Hurtigruten: – Finner nesten ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er

Jørn Lorentzen, hovedtillitsvalgt for 800 sjøfolk på Hurtigruten, forteller i et intervju med Fri Fagbevegelse at han frykter for selskapets omdømme etter coronautbruddet på skipet:

– De siste årene er det investert enorme summer. Omdømmet til selskapet har bare gått oppover. Jeg føler at vi har opparbeidet oss en enorm tillit både blant politikere og ansatte. Jeg er redd dette rakner nå. Jeg er veldig bekymret for arbeidsplassene framover.

41 ansatte og 21 passasjerer testet positivt på coronaviruset etter seilasene med ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen» mellom 17. og 31. juli.

Utbruddet startet med fire filippinske ansatte som ikke var ti dager i karantene før de gikk rett på jobb. Ettersom Fillippinene anses som «rødt» av FHI er det karanteneplikt ved innreise, en plikt som ble brutt av Hurtigruten.

– Hvis retningslinjene hadde blitt fulgt ville ikke katastrofen skjedd. Jeg finner nesten ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er, sier Jørn Lorentzen til Fri Fagbevegelse.

– Kan ikke begripe hvordan dette kunne skje

Administrerende direktør i European Cruise Services i Bergen, Arthur Kordt, uttaler til Dagens Næringsliv at Hurtigrutens problem har blitt «hele den internasjonale seriøse cruiseindustriens problem».

– Det som er avdekket i Hurtigruten skader både Norges og cruisenæringens omdømme. Og med de store verdiene som er på spill i denne industrien, kan jeg ikke begripe hvordan dette kunne skje. Det er uforståelig at Hurtigruten kunne ta så store sjanser som det ser ut til at de har tatt, sier Kordt til Dagens Næringsliv.

Kordt refererer til at regjeringen den 3. august annonserte at cruiseskip med flere enn 100 passasjerer og mannskap ikke fikk seile de neste fjorten dagene, som en direkte konsekvens av utbruddet på Hurtigruten.

– Hurtigruten kommer ikke til å holde tilbake informasjon

Selskapet er under politietterforskning ettersom de ikke fulgte sine egne retningslinjer for coronasmitte. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har også reagert kraftig på Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet, og har uttalt at tilliten til selskapet er svekket.

I et intervju med Klassekampen forsikrer Trygve Hegnar, styreleder i Hurtigruten, at all vesentlig informasjon i den eksterne granskningen etter coronautbruddet skal gjøres offentlig tilgjengelig:

– Hurtigruten kommer ikke til å holde tilbake informasjon i denne saken for å skjerme seg selv eller ansatte. I min verden er det ikke sånn man gjør.

ABC Nyheter gjør oppmerksom på at Trygve Hegnar gjennom Periscopus AS eier både ABC Nyheter og ABC Startsiden