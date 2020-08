Vinmonopol stengte etter coronasmitte

Flere av de ansatte ble satt i karantene og butikken ble stengt en drøy time etter at det ble påvist smitte hos en medarbeider, melder Haugesunds Avis.

– Vi stengte for å hente inn folk fra andre butikker i området, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl til Haugesunds avis.

Ifølge avisen har den smittede ikke vært på jobb den siste uka og skal være i god form.

Det har vært to kjente store utbrudd i byen den siste uke.

Tirsdag ble det kjent at to bartendere i Haugesund testet positivt for coronasmitte. Tre utesteder ble stengt i en uke som følge av smittetilfellene.