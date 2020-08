Tegnell advarer mot nye norske reiseregler

Den omstridte svenske statsepidemiologen rister på hodet over det norske Folkehelseinstituttets anbefaling mandag om å rødliste seks europeiske land i tillegg til seks regioner i Sverige og to i Danmark.

– Komplisert og forvirrende

Tegnell mener overfor Dagens Nyheter at de norske endringene fremstår som forvirrende.

– Det er bedre å ha konsekvente restriksjoner på et nivå som man kan beholde under en lengre tid, i stedet for å justere dem opp og ned ofte. Det blir komplisert og forvirrende, sier han til Dagens Nyheter, gjengitt av Dagbladet.

Fakta om FHIs anbefalte røde land og områder Det anbefales å innføre karanteneplikt for følgende land og regioner (tall for antall positive tilfeller per 100.000 de siste to ukene i parentes): Island (25,4) Malta (58,6) Nederland (32,5) Polen (23,0) Kypros (20,1) Færøyene (205,4) Regioner i Sverige: Östergötland (28,1) Blekinge (29,5) Värmland (20,2) Uppsala (23,9) Dalarna (26,8) Örebro (29,8) Regioner i Danmark: Sjælland (minus hovedstadsregionen) (26,5) Midt-Jylland (42,3) Kilde: Folkehelseinstituttet

Norge åpnet for innreise til flere deler av Sverige i slutten av juli etter at smittetilfellene gikk ned til det norske myndigheter anser som et akseptabelt nivå. Personer som reiser til og fra land og området som myndighetene anser som grønne slipper karantene ved retur til Norge.

Mandag kom FHI med anbefaling om karantene dersom man reiser til Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro. Regjeringen har enda ikke avgjort om anbefalingene skal tas til følge.

Sendte SMS-advarsel

Mandag sendte Helsedirektoratet ut tekstmeldinger til norske turister i de aktuelle regionene i Danmark og Sverige, ifølge VG.

– Det vil kunne gi 10 dagers reisekarantene f.o.m. kl. 00.00 natt til lørdag denne uken, for alle som har vært i disse regionene, sto det i meldingen.

Rådene fra FHI skal behandles av regjeringen i løpet av kort tid, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet til NTB mandag kveld.