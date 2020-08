Jan Erik Iversen på vei inn i fengselet: – Et justismord

I oktober 2019 ble torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen (63) dømt til 20 måneders fengsel for å ha forsøkt å presse finansmannen Kjell Inge Røkke for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner. Iversen ble i tillegg dømt for brudd på våpenloven.

Iversen anket, men Borgarting lagmannsrett avviste klagen. Dermed ble dommen rettskraftig, og tirsdag 4. juli startet soningen for 63-åringen.

I et intervju med Nettavisen, gjort få minutter før Iversen entret Ullersmo fengsel for å starte soningen, mener torpedoen at det er feil mann som havner bak lås og slå.

– Jeg mener det er et justismord, det er feil mann som står her, sier Iversen til Nettavisen.

Avisen følger opp med å spørre hvem han mener skal stå i hans sted:

– Det er kun én mann som burde stå her, det er Kjell Inge Røkke.

Under rettssaken mot Iversen, uttalte han at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» finansmannen Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham.

Røkkes bistandsadvokat, John Christian Elden, påpekte til NTB i januar at tingrettsdommen er sterk og klar i sin avvisning av at Røkke har gjort noe klanderverdig.