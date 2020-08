Australia rammet av smitterekord tross lockdown: – Svært bekymringsfullt

I løpet av det siste døgnet har Australia nådd ny smitterekord med 523 bekreftede tilfeller av coronaviruset. Den forrige rekorden med 503 tilfeller ble nådd fem dager tidligere. Delstaten Victoria står for den største andelen smittetilfeller, og myndighetene frykter at spredningen er ute av kontroll.

– Disse tallene er svært bekymringsfulle, og vi må jobbe sammen for å holde smittespredningen nede, sa overlege Michael Kidd under en pressekonferanse mandag.

Det er sykehjemmene i Victoria som rammes hardest av smitteboomen. I løpet av det siste døgnet har ytterligere seks personer i alderen 50 til 90 år mistet livet til viruset.

– Med tanke på hvor fort smitten sprer seg, vet vi at mange flere vil dø i løpet av de kommende dagene og ukene, sier Kidd.

Delstatens største by, Melbourne, har vært under lockdown i over tre uker. Tross nedstengingen stiger tallet på antall smittede. Nå ber myndighetene folk stålsette seg for at de strenge tiltakene vil fortsette i overskuelig framtid.

