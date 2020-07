Varsler kjøligere vær i Sør-Norge resten av sommeren

Ifølge sesongvarselet fra Det europeiske informasjonssystemet for skogbrann (EFFIS ), er det ventet en kjølig værtype helt fram til 23. august. Prognosen er basert på data fra Det europeiske senteret for sesongværvarsel (ECMWF).

– Nå ligger Sør-Norge mellom to varme luftmasser. Det kommer vind i nordøstlig retning fra Island og gir oss kalde luftmasser. Nord-Norge ligger gunstig til i en varm luftmasse. Det gjør det også på kontinentet, sier klimaforsker ved NORCE, Erik Kolstad, til NRK.

Natt til torsdag var det minus 0,2 grader i Stor-Elvdal. Et lavtrykk over Finland gir kulderekorder i Sør-Norge, men også mulighet for varmerekord på Svalbard.

Minusgrader

– De lave temperaturene kommer som følge av en kombinasjon mellom lavtrykket over Finland, som gir nordavind over hele Norge og klar himmel. Når det er klar himmel, forsvinner all varmen, som ellers blir fanget av skyene, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

I tillegg til minus 0,2 grader på Evenstad i Stor-Elvdal kommune, ble det satt kulderekorder på Nesbyen, der det natt til torsdag ble målt 2,3 grader, og på Blindern i Oslo, der det ble målt 7,1 grader.

Flere steder i fjellet er det også ventet minusgrader, ifølge Meteorologisk institutt.



Været i #Norge er splittet mellom sør og vest i dag. Nok en dag med regn og kjølig vær i nord, mens sola skinner i sør ☀️ pic.twitter.com/gnzPmtdj9V — Meteorologene (@Meteorologene) July 23, 2020

Først byger, så sol i nord



Ifølge Det europeiske senteret for sesongværvarsel er det mye som tyder på at resten av sommeren blir kaldere enn normalt, spesielt i Sør-Norge.

I tillegg er det ventet mer nedbør enn det pleier, mens det i Nord-Norge er ventet tørrere vær enn vanlig.

De kommende dagene vil også nordlendingene måtte regne med byger og kaldere vær, før det igjen snur.

– Den kalde luften fra nordvest gjør at det holder seg kaldt framover, men den gir seg litt utover helga og i starten av neste uke, sier statsmeteorolog Rannveig Oftedal Eikill.

Beboere på Svalbard kan glede seg til varme temperaturer som kan krype opp til åtte grader. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Varsler varmerekord på Svalbard

Men luftstrømningene rundt lavtrykket fører også varmluft fra sør opp mot Svalbard og Russland.

– Svalbard kan få opp mot åtte grader og varmerekord i løpet av helga, sier Sarchosidis.

For resten av Norge vedvarer de labre julitemperaturene og skiftende vær.