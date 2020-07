– Fremstår som at politiet ikke klarer å løse en avansert kidnappingssak

Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra Sloraveien 4 i Lørenskog den 31. oktober 2018. Helt frem til april i år hadde ektemannen Tom Hagen status som fornærmet, men 28. april ble han pågrepet og siktet for å ha drept eller medvirket til drapet på kona.

Han ble løslatt 8. mai, men siktelsen er opprettholdt.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

– Avansert kidnappingssak



I et intervju med Nettavisen sier bistandsadvokat for Hagen-barna, Ståle Kihle, at familien er overbevist om at deres far ikke har noe med forsvinningen å gjøre. De mener politiet er for ensidig i etterforskningen av forsvinningen.

– For mine klienter fremstår det som om politiet ikke klarer å løse en avansert kidnappingssak, og derfor velger å etterforske saken som et drap begått av ektemannen. I denne forbindelse kan det blant annet vises til politiets håndtering av vitneobservasjoner gjort i Ås den 31. oktober 2018 som politiet ikke har fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og uten at politiet kan redegjøre for hvorfor dette ikke er gjort, sier Kihle.

De tre Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Vitneobservasjonene i Ås knytter seg til to kvinner som hevder å ha sett Anne-Elisabeth Hagen i baksetet på en rød BMW den dagen hun forsvant. TV 2 har tidligere omtalt kvinnenes observasjoner.

Kvinnene har vært avhørt av politiet, som valgte å legge tipsene til side.

– Helt utelukket

Barna mener det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å stå bak et drap. De utelukker samtidig at moren kan ha forsvunnet frivillig.

– De er ikke kjent med at Anne-Elisabeth Hagen skal ha hatt fiender som skulle iscenesette et drap som en kidnapping. De kan også utelukke at hun har forsvunnet frivillig. At det ikke dreier seg om et drap styrkes for øvrig objektivt sett ytterligere av at Eidsivating lagmannsrett to ganger har kommet til at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke, sannsynlighetsovervekt, for at det foreligger et drap. I dette ligger at det selvfølgelig heller ikke foreligger skjellig grunn til mistanke for drap mot deres far, sier Kihle til Nettavisen.

Politiet har tidligere uttalt at hovedhypotesen om drap er styrket.

– Siden pågripelsen har politiet gjort en del relevante funn som vi mener kan være egnet til å belyse saken ytterligere, og som i hvert fall ikke svekker den rådende drapshypotesen. Det betyr ikke at hypotesen om kidnapping ikke er under arbeid lenger. Den jobbes fortsatt med. Men det er hovedhypotesen som er ytterligere styrket, har påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt uttalt til NRK.

Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i Lørenskog-saken der Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Fant blodspor

Politiet har siden Anne Elisabeth Hagen forsvant brukt store ressurser for å lete etter spor i parets bolig på Lørenskog. Mulige fjernede blodspor, på det politiet mener er åstedet, er et av de mer sentrale spørsmålene for politiet i saken, ifølge VG.

Det er blitt funnet blodspor på en vegg i huset.

Politiet har studert funnene nøye, og analysene tyder på at det er blitt forsøkt å vaske vekk blodet, melder VG. Ifølge avisen er et av de mer sentrale spørsmålene for politiet nå, om den eller de som var i huset forsvinningsdagen har forsøkt å skjule spor med vilje og hvorfor.