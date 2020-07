Meteorologene: – Vær forberedt!

En smak av høst er i vente, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

For Sør-Norge kan det bli en våt og vindfull helgeslutt. Et lavtrykksystem som «ennå ikke helt har bestemt seg hvor det tar veien» er årsaken.

Meteorologene har en klar beskjed:

– Vær forberedt!

En smak av høst i vente🍃 Et lavtrykksystem som ennå ikke helt har bestemt seg hvor det tar veien sørger sannsynligvis for en god del vind og regn i store deler av #SørNorge mot slutten av helgen!🌧️ Vær forberedt! pic.twitter.com/p60lqLO8AQ — Meteorologene (@Meteorologene) July 4, 2020

Båtfolket advares også, ettersom det søndag kveld og natt til mandag kan bli bølger opp mot fem til syv meter langs kysten i Sør-Norge.

Det er Nordland som har best solutsikter denne helgen, og Meterologisk institutt kan friste med at det også vil bli «ganske brukbare temperaturer» i fylket.

I Lom i Jotunheimen ble det satt ny stasjonsrekord for minimumstemperatur i juli med 7,2 kuldegrader natt til lørdag. Over tjue andre stasjoner satte også ny minimumsrekord for juli denne natten.