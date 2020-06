Eksperter: «Mygginvasjonen» i storbyene kan snu

«Det summes på sosiale medier om mygginvasjon i Norge». Det skriver Aftenposten mandag.

Flere har merket seg de store mengdene med mygg i de store byene den siste tiden, noe som er uvanlig ettersom mygg oftest mistrives i tettbygde strøk.

Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) forklarer dette fenomenet med en sesong som har begynt veldig fuktig i år. Fuktig jord og sølepytter er nemlig forutsetninger for at myggen skal reprodusere seg, ettersom det er her de legger egg.

– Med en så kald og snørik mai, blir det mye vann og temporære dammer (sølepytter) som varer lenge. Sånn sett skulle man tro at utviklingen av disse dyrene ble veldig bra. I starten av juni var det for eksempel fuktig, så de artene som er aktive og har larveutviklingen i den perioden har nok gjort det veldig bra, sier Ødegaard til ABC Nyheter.

Myggsommeren kan snu

– Men nå begynner det å tørke opp veldig mye mange steder. Da er det fort at disse dammene tørker ut. Så fra nå av blir det nok verre for enkelte arter, sier Ødegaard.

Zoolog og museumslærer ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman, er enig, og tror den varme sommeren som er meldt kan bety mindre mygg fremover.

Les også: Myggen kan huske det om du slår

– Men det er ikke varmen som er viktigst for bestanden. Det er åpne vannspeil som er viktigst, fordi det er der myggen legger egg. Mye varme og sol tørker inn de stedene som myggen trenger for å formere seg, forklarer han.

– Så hvis vi får en varm og tørr sommer, da blir det mindre mygg.

– Folk kan selv begrense myggen

I mellomtiden finnes det ting man kan gjøre for å bøte på myggplagen. Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken, sier til Aftenposten at folk selv kan være med på å begrense mengden mygg i sitt nærområde.

– Nå er det en del tunge regnskyll, og hvis det står et spann ute som blir fylt med vann, eller en trillebår som blir et vannreservoar, så vil det danne seg mygglarver. Alle kan passe på at det ikke blir for mye mygg, sier Hasle.

Han trekker også frem gjenstander som bildekk eller blikkbokser som steder der vann kan samle seg opp og bli klekkested for myggen.