Mannen som vant 485 millioner: – Jeg er glad og nummen

Den anonyme mannen ble alenevinner i Eurojackpot fredag og vant dermed 485.100.285 kroner. Det er tidenes premierekord i Norge.

Norsk Tipping snakket med mannen både fredag og lørdag. Dagen etter at han stakk av med rekordgevinsten hadde den heldige vinneren klart å summe seg litt.

– Jeg er glad og nummen, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Mannen vil få nøye oppfølging av Norsk Tipping framover. I tillegg vil han få gratis økonomisk og juridisk veiledning.

Det er trekningsredaktør Pie-Christine Skagsoset Norseng som har hatt samtalene med mannen.

– Jeg snakket med vinneren fredag kveld og lørdag. Det viktigste for oss i Norsk Tipping nå er å sørge for at mannen får den oppfølgningen han trenger, sier Skagsoset Norseng, som selvsagt synes det var en opplevelse utenom det vanlige å ringe en rekordvinner.

– Ingen tvil om at dette var spesielt, sier Skagsoset Norseng i en pressemelding.

Den tidligere rekorden i Norsk Tipping var på 443,9 millioner kroner og var fra september 2019.